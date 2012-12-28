Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Безработица на Северном Кавказе втрое превысила средний уровень по РФ в 2,1%
Самая высокая безработица зафиксирована в Ингушетии — 24,4%. Далее идут Дагестан с 9,9%, Северная Осетия — 7,2%, Чечня — 6,7% и Карачаево-Черкессия — 5,9%.
Минимальные значения отмечены в Москве — 0,7%, а также в Ямало-Ненецком АО, Калужской и Мурманской областях — по 0,9%. В Ханты-Мансийском АО и Нижегородской области показатель составляет 1%. В итоге разрыв между столицей и лидером антирейтинга достиг 35 раз — максимума за весь период наблюдений. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 21%. Высокий уровень безработицы на Северном Кавказе объясняется слабой экономикой, нехваткой крупных работодателей и преобладанием бюджетного сектора. Эти условия формируют повышенную долю неформальной занятости, отметил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
На ситуацию также влияют высокая рождаемость, более продолжительная жизнь и значительная доля сельского населения — около 49% против 25% в среднем по стране. В сельской местности устроиться на работу заметно сложнее, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
