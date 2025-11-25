Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Большинство россиян выступили против запрета скидок на маркетплейсах
Почти две трети россиян (64%) воспринимают инициативу как несправедливую.
Почти 80% россиян считают, что инициатива банков по запрету скидок на маркетплейсах приведёт к росту цен.
«Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведёт к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе», — сообщает ВЦИОМ в своём исследовании.
64% опрошенных называют эту инициативу несправедливой. Покупатели расценивают её как попытку банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий.
Опрос показал, что любые изменения в онлайн-торговле затронут большинство россиян — семь человек из десяти регулярно совершают покупки на маркетплейсах.
В исследовании приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет.
«Маркетплейсы давно стали частью экономики страны и частью повседневного финансового поведения россиян. Поэтому любые нововведения в этой сфере коснутся большого числа наших сограждан: семь из десяти с разной периодичностью совершают там покупки. На таком фоне идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предлагать скидки при оплате их картами вызывает недовольство у тех, кто активно покупает онлайн. Почти две трети покупателей воспринимают инициативу как несправедливую», — делают вывод аналитики.
Такое мнение, по их словам, подкрепляется содержательными опасениями: по мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий.
При этом каждый второй онлайн-покупатель интуитивно считывает в запрете удар по своему кошельку.
Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе. Фактически сформировался общественный консенсус: такого рода ограничения на маркетплейсах воспринимаются как удар по потребителю. Инициатива банков воспринимается как шаг не в интересах людей, а в интересах крупных игроков, который может разрушить привычный баланс в одной из самых важных и привычных потребительских сфер.
