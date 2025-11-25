В России
Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема повышения рождаемости требует фундаментального изменения общественного сознания.
«Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28-29 лет», — заявила она.
По словам Матвиенко, рождение детей не надо откладывать на потом, — пишет МК.
«Потом может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям. Вот крылатая фраза Владимира Владимировича [Путина] — искренне называю ее таким образом: «Отцовство и материнство, дети — это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом», — отметила председатель СФ.
