В России
В РФ установили переходный период для таксистов на иномарках
Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно исследованию, каждый второй владелец машины, не соответствующей требованиям локализации, не планирует приобретать новый автомобиль.
Согласно проекту, физические лица смогут включать свои автомобили в региональные реестры такси, даже если транспортное средство не соответствует нормам локализации, при условии, что оно находится в собственности владельца более шести месяцев и владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такое право, в случае принятия законопроекта, будет действовать до 1 января 2033 года.
Для этой категории депутаты предлагает предусмотреть квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси.
Один из источников издания объясняет, что решение принято, чтобы «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации». Поддержанный правительством законопроект предлагает предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере не менее 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит на праве собственности заявителю в течение как минимум шести месяцев.
Такие квоты будет ежегодно устанавливать Министерство транспорта. Для расчета лимита на 2026 год предполагается использовать количество автомобилей, внесенных в реестр по состоянию на 28 февраля 2026 года. Начиная с 2027 года квоты будут определять по числу зарегистрированных машин по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
По словам источников, правительство поддержало законопроект с оговорками о необходимости прописать критерии установления квот и уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».
