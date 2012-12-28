В РФ установили переходный период для таксистов на иномарках

Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно исследованию, каждый второй владелец машины, не соответствующей требованиям локализации, не планирует приобретать новый автомобиль.