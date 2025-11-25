Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Матвиенко предлагает собирать деньги в ОМС с неработающих граждан
Матвиенко отметила, что за неработающее население платят региональные бюджеты.
Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, — пишет МК.
«Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — отметила Матвиенко.
По ее словам, за неработающее население платят региональные бюджеты.
«При этом кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды — это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо — то, что за них платят региональные бюджеты», — добавила она.
При этом сенатор пояснила, что, выражаясь образно, «речь идет о тех неработающих, которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы, и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС».
Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а «на бумаге» показывает, что за 10 тысяч рублей, — сказала политик.
«Мы сейчас все живем «за стеклом», мы все прозрачны. Налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан, выводить их из теневой экономики, теневых доходов», — уверена Матвиенко.
По ее мнению, справедливость должна быть в обществе.
«Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать», — сказала Матвиенко.
