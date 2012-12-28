В 2025 году объем выдачи потребкредитов уменьшился на 48,1%

Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
За первые десять месяцев 2025 года объем выдачи потребительских кредитов сократился на 48,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
По данным бюро кредитных историй, средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 6% по сравнению с 2024 годом и по итогам октября 2025 года составила 160,4 тысяч рублей. А средний срок выдаваемого потребительского кредита увеличился на 0,1% и составил 26,4 месяца.
При этом объем выдачи автокредитов за 10 месяцев 2025 года сократился на 33,9% относительно аналогичного периода 2024 года. За этот период было выдано 951,8 тыс. автокредитов на сумму 1 289 млрд рублей. Средняя сумма автокредита по итогам октября 2025 года увеличилась на 9,5% относительно прошлого года и составила 1,499 тыс. рублей. А средний срок выдаваемого автокредита составил 68,3 месяца (-1.8% к октябрю 2024 года).
Кроме того, за 10 месяцев 2025 года сократился также объем выдачи кредитных карт — на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, за этот период было выдано 10,9 млн кредиток на 1 118 млрд рублей. Средний лимит по кредитным картам уменьшился на 24% и в среднем по итогам октября 2025 года составил 85,5 тысяч рублей.
