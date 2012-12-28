Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
На Соколе созрел горох
Общество
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Читать все
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Общество
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
Происшествия
К концу года в Липецке снесут еще 100 деревьев
Общество
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Председатель департамента ЖКХ мэрии: в Липецке нет домов без отопления
Общество
Читать все
В России
6
25 минут назад

В 2025 году объем выдачи потребкредитов уменьшился на 48,1%

За первые десять месяцев 2025 года объем выдачи потребительских кредитов сократился на 48,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Объем выдачи потребительских кредитов за 10 месяцев 2025 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, за этот период было выдано 16 млн кредитов на сумму 2,53 млрд рублей, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Скоринг бюро».

По данным бюро кредитных историй, средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 6% по сравнению с 2024 годом и по итогам октября 2025 года составила 160,4 тысяч рублей. А средний срок выдаваемого потребительского кредита увеличился на 0,1% и составил 26,4 месяца.

При этом объем выдачи автокредитов за 10 месяцев 2025 года сократился на 33,9% относительно аналогичного периода 2024 года. За этот период было выдано 951,8 тыс. автокредитов на сумму 1 289 млрд рублей. Средняя сумма автокредита по итогам октября 2025 года увеличилась на 9,5% относительно прошлого года и составила 1,499 тыс. рублей. А средний срок выдаваемого автокредита составил 68,3 месяца (-1.8% к октябрю 2024 года).

Кроме того, за 10 месяцев 2025 года сократился также объем выдачи кредитных карт — на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, за этот период было выдано 10,9 млн кредиток на 1 118 млрд рублей. Средний лимит по кредитным картам уменьшился на 24% и в среднем по итогам октября 2025 года составил 85,5 тысяч рублей.
кредиты
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить