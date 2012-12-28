Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Сотрудник Ростехнадзора задержан в Кемерове за взятку в 330 тысяч рублей
Деньги чиновник получал от коммерческой организации за помощь в бизнесе.
«Как установили следователи, в течение года — с ноября 2024 по ноябрь 2025 года — чиновник систематически получал от директора коммерческой организации, которая проводила экспертизы промышленной безопасности, деньги за общее покровительство», — сообщает VSE42.Ru.
При задержании у подозреваемого изъяли около 100 тысяч рублей и другие вещественные доказательства. Суд заключил его под стражу на время следствия.
