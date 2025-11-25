Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Экономист рассказал о выплате некоторым семьям в размере 88 тысяч рублей в 2026 году
В 2026 году россияне смогут получать около 88 тысяч рублей в качестве ежегодной семейной выплаты.
«Право на получение ежегодной семейной выплаты будут иметь родители, у которых среднедушевой доход в месяц, предшествующий назначению, не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Учитываются доходы всех членов семьи и критерии имущественной обеспеченности. Размер выплаты зависит от суммы фактически уплаченного налога: гражданам возвращается разница между налогом на доходы физлиц (НДФЛ) и расчетом той же базы по ставке 6%. По сути, работающие родители смогут вернуть от 50% или более половины уплаченного налога. Выплата предоставляется каждому из родителей отдельно», — отметил Балынин.
По его словам, назначением выплаты займутся территориальные органы Социального фонда России. Подать заявление можно будет онлайн через портал госуслуг или лично через МФЦ и отделения фонда, добавил экономист. Он уточнил, что в большинстве случаев дополнительные документы собирать не потребуется — данные будут поступать по системе межведомственного обмена.
По словам Балынина, пример расчета показывает разницу в итоговых суммах для семей разного состава. Экономист сказал, что если в регионе прожиточный минимум в 2025 году составляет 17,5 тысяч рублей, то порог для права на выплату для семьи из четырех человек — 105 тысяч рублей в месяц, и при равных доходах родителей по 52,5 тысячи рублей они смогут вернуть по 44,1 тысячи рублей каждый, то есть до 88,2 тысяч рублей на семью, — пишет «Газета.Ru».
По словам экономиста, для семьи с тремя детьми лимит дохода повышается до 131,25 тысяча рублей в месяц, а максимальный суммарный возврат НДФЛ может достигать 110,25 тысяч рублей. В семьях с четырьмя детьми порог составляет 157,5 тысяч рублей, а общий размер выплаты при равных доходах родителей — до 132,3 тысячи рублей, — подчеркнул Балынин.
Он заключил, что новая мера усиливает адресность поддержки: помощь получают именно те семьи, которые в ней нуждаются, а размер выплаты напрямую зависит от официальных заработков каждого родителя.
