В России
51
54 минуты назад

В Ростовской области три человека погибли в результате атаки БПЛА

В результате ночных ударов ВСУ по Ростовской области погибли три человека.

В результате одной из крупнейших атак беспилотников ВСУ по южным регионам РФ 3 человека погибли и не менее 15 были ранены.

Самый тяжелый удар противник нанес по Таганрогу и Неклиновскому району Ростовской области. Там были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, детсад, колледж и два промпредприятия. На территории промзоны загорелся склад, в нескольких деревнях произошло пожары в частных домах и на газопроводе. В области погибли три человека, еще 10 ранены.

«Еще два человека погибли в результате атаки украинских боевиков на Ростовскую область», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», – написал Слюсарь в своем Телеграм-канале.

Он также сообщал, что число пострадавших при атаке украинских националистов на регион выросло до 10 человек.

Ранее стало известно, что в результате атаки боевиков ВСУ на Ростовскую область погиб один человек.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены семь многоквартирных и семь частных домов. В двух многоэтажках начались пожары, огонь быстро потушили. В результате ЧП пострадали четыре человека, трое из них находились на улице во время прилета дронов. В Новороссийске развернули пункт временного размещения жителей, — сообщает РИАМО.

В селе Мысхако обломки БПЛА ВСУ попали в пятиэтажку, где загорелась одна квартира. В Борисовке части беспилотника попали в грузовик, начался пожар. Водитель выбрался из горящей машины сам и не пострадал.

В Геленджике и в Кабардинке повреждены два частных дома. Из одного дома госпитализирован мужчина.

По информации властей Краснодарского края, на территории региона из-за дронов было повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, среди которых Краснодар и Туапсе. Загорелась крыша многоэтажного дома, и осколками ранило охранника.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, всего прошедшей ночью над Россией сбили 249 украинских дронов.
беспилотники
атака
Ростов
