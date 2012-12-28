Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
В Ростовской области три человека погибли в результате атаки БПЛА
В результате ночных ударов ВСУ по Ростовской области погибли три человека.
Самый тяжелый удар противник нанес по Таганрогу и Неклиновскому району Ростовской области. Там были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, детсад, колледж и два промпредприятия. На территории промзоны загорелся склад, в нескольких деревнях произошло пожары в частных домах и на газопроводе. В области погибли три человека, еще 10 ранены.
«Еще два человека погибли в результате атаки украинских боевиков на Ростовскую область», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», – написал Слюсарь в своем Телеграм-канале.
Он также сообщал, что число пострадавших при атаке украинских националистов на регион выросло до 10 человек.
Ранее стало известно, что в результате атаки боевиков ВСУ на Ростовскую область погиб один человек.
В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены семь многоквартирных и семь частных домов. В двух многоэтажках начались пожары, огонь быстро потушили. В результате ЧП пострадали четыре человека, трое из них находились на улице во время прилета дронов. В Новороссийске развернули пункт временного размещения жителей, — сообщает РИАМО.
В селе Мысхако обломки БПЛА ВСУ попали в пятиэтажку, где загорелась одна квартира. В Борисовке части беспилотника попали в грузовик, начался пожар. Водитель выбрался из горящей машины сам и не пострадал.
В Геленджике и в Кабардинке повреждены два частных дома. Из одного дома госпитализирован мужчина.
По информации властей Краснодарского края, на территории региона из-за дронов было повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, среди которых Краснодар и Туапсе. Загорелась крыша многоэтажного дома, и осколками ранило охранника.
Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, всего прошедшей ночью над Россией сбили 249 украинских дронов.
