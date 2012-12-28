Магазины перед «черной пятницей» начали закупать электронику, сантехнику и запчасти

Стабильный рост объемов отгрузок в сегменте e-com и торговых сетей ежегодно фиксируется в период ноябрьских распродаж и особенно перед «черной пятницей». В 2025 году доставки в маркетплейсы выросли на 10–15% по сравнению с 2024 годом, сообщили «Известиям» в федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

Лидеры роста — электроника (+50–65% год к году), косметика и парфюмерия (+40–50%), текстиль и товары для дома (+30–40%), товары для животных, спортивный инвентарь и товары для автомобилей (+30–40%).

По данным ГК «Деловые Линии», в ноябре на одежду пришлось около 20% всего объема доставкой на маркетплейсы. Еще 7% — на косметику и предметы гигиены.

По данным «Мегамаркета», лидером по росту складских запасов маркетплейса стала новогодняя продукция — в ноябре ее на складах стало в 14 раз больше, чем в начале октября. Сантехника увеличила свои позиции в пять раз, товаров общего потребления стало больше в три раза, одежды и малой бытовой техники — в два раза, а спортивных товаров — в полтора раза.

Чаще всего товары отправляются из городов Центрального, Северо-Западного регионов и Сибири в Поволжье, на Урал, а также в южную и центральную части страны.