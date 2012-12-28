Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Цены на дропперские карты на черном рынке выросли в несколько раз
Стоимость банковских карт, используемых дропперами для незаконных переводов, за год выросла в 2,5–10 раз. Об этом «Известиям» сообщили эксперты.
Высокие цены делают дропперские карты менее доступными, однако злоумышленники продолжают вовлекать в схемы подростков, используя их карты для переводов. Банки ежемесячно блокируют порядка 330 тыс. подозрительных транзакций, что сокращает активность мошенников в 40 раз.
По оценкам экспертов, спрос на дропперские услуги продолжит падать: к концу года снижение активности может составить 15–20%. Основной эффект достигается за счет обмена информацией между банками и операторами связи, контроля подозрительных переводов и повышения правовой ответственности участников схем.
