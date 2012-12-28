В Росреестре предлагают новые меры защиты покупателей жилья от мошенников

Росреестр выступил с инициативой повысить защиту покупателей жилья от мошеннических схем на рынке недвижимости. Ведомство предлагает синхронизировать возврат права собственности и возврат средств, риелторы — ввести обязательную экспертизу состояния продавца, а брокеры — использовать видеофиксацию сделок.

Введение обязательной регистрации сделок с недвижимостью через нотариальную или компенсаторную формы (когда специальный фонд выплачивает компенсацию) помогло бы защите покупателей жилья от мошенников на рынке недвижимости. Соответствующие предложения представил на круглом столе в Госдуме статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.«Гражданский оборот недвижимости в мировой практике стабилизируется либо путем обязательной нотариальной формы, либо используются компенсаторные механизмы. В случае с нотариальной формой, Росреестру было бы проще всех <...>. Другой возможный механизм защиты сделок — компенсаторный. Это специальные выплаты в фонд. И если что-то с правом случилось, то без вины фонд выплачивает компенсацию. В то же время там большие пошлины, которые доходят до 10% от сделки, и населению это не выгодно», — отмечается в сообщении Росреестра.По словам Бутовецкого, при нотариальном механизме договор на регистрацию поступает только после того, как нотариус проверил дееспособность сторон и оценил их психологическое состояние, — передает ТАСС. Но в случае введения обязательной нотариальной формы общество должно быть готово к росту стоимости таких услуг, а нотариусы — к увеличению нагрузки на систему. Сейчас нотариусы удостоверяют 9% сделок от всего оборота рынка недвижимости. В случае применения реституции каждая сторона обязана вернуть полученное по сделке (пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ), — добавил Бутовецкий.По данным управления Росреестра по Москве, за последние три года в столице зарегистрировано 130 сделок, совершенных под влиянием мошенников и оспоренных после. В дальнейшем это повлияло на запись в ЕГРН, — сообщил Бутовекцкий. На территории остальной страны это происходит кратно меньше, в трети регионов таких случаев нет. По его словам, Росреестр настаивает на том, что нотариус, удостоверивший сделку, с правом которой позднее что-то произошло, должен отвечать без вины (согласно статье 68.1 Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр отвечает без вины). Он отметил, что обязательная нотариальная форма не может быть с сохранением ответственности нотариуса с виной, потому что вину нотариуса невозможно доказать.В мероприятии также участвовали сенаторы, депутаты, представители судейского корпуса и бизнес-сообщества. Среди предложений по защите сделок с жильем — создание особого страхового механизма, усиление ответственности риелторов и продажа только через банк с «заморозкой» денег на безопасном счете.Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о необходимости расширения нормы статьи о компенсации добросовестным приобретателям за утрату ими жилья «О госрегистрации недвижимости», поскольку сейчас она не распространяется на тех, кто продал квартиру, якобы находясь в невменяемом состоянии.