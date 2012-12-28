Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В России
2 минуты назад
10-дневная норма осадков выпала за сутки в некоторых районах Кемеровской области
Снег в область принес теплый атмосферный фронт.
При прохождении теплого атмосферного фронта над Кузбассом местами выпала декадная норма осадков, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.
— В понедельник осадки еще сохранятся, но уже не такие интенсивные, во вторник они ослабеют и немного похолодает, но в среду днем ожидается очередное повышение температуры до положительных значений, — рассказали синоптики.
В течение недели на территории Кемеровской области сохранится переменчивая погода с резкими перепадами температур, давления и ветрами. Практически ежедневно будет фиксироваться прохождение то холодного, то теплого атмосферных фронтов. Прогнозируются осадки, метели, гололед. При этом сильных морозов пока не будет.
