19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
На Соколе созрел горох
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
В России
2 минуты назад

10-дневная норма осадков выпала за сутки в некоторых районах Кемеровской области

Снег в область принес теплый атмосферный фронт.

Местами в Кемеровской области за сутки выпала практически декадная норма осадков.

При прохождении теплого атмосферного фронта над Кузбассом местами выпала декадная норма осадков, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр. 

— В понедельник осадки еще сохранятся, но уже не такие интенсивные, во вторник они ослабеют и немного похолодает, но в среду днем ожидается очередное повышение температуры до положительных значений, — рассказали синоптики.

В течение недели на территории Кемеровской области сохранится переменчивая погода с резкими перепадами температур, давления и ветрами. Практически ежедневно будет фиксироваться прохождение то холодного, то теплого атмосферных фронтов. Прогнозируются осадки, метели, гололед. При этом сильных морозов пока не будет.

осадки
