Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
НЛМК Live
232
сегодня, 15:55
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
Портрет сотрудника Новолипецкого металлургического комбината разместили на фотовыставке, посвященной победителям областного конкурса «Лучший по профессии». Работник цеха металлических конструкций НЛМК Денис Петухов занял первое место в номинации «Сварщик».
— Своей победе целиком и полностью обязан НЛМК и своему наставнику – Валерию Куликову. На комбинат я когда-то пришел с «корочкой» сварщика и нулевым опытом работы. А всего через год начал варить подкрановые балки – сложнейшее дело, которое выполняют мастера 6-го разряда. Сейчас сварочному делу обучаю молодежь, и она не подводит – ребята завоевывают первые места в конкурсах профессионального мастерства как молодые специалисты. Каждой их победе радуюсь, как своей. Достойная смена растет! — поделился сварщик цеха металлических конструкций НЛМК Денис Петухов.
В этом году в областном конкурсе профмастерства среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей промышленности участвовали 56 работников 16 предприятий региона и 5 студентов колледжей. Призерами соревнований в разных номинациях также стали сотрудники НЛМК: фрезеровщик Иван Корчагин, контролер станочных и слесарных работ Анастасия Селезнева и слесарь-инструментальщик Владимир Акульшин.
Фотовыставка с портретами лучших профессионалов региона представлена в липецком парке Победы.
0
1
0
8
0