19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
На Соколе созрел горох
Общество
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
НЛМК Live
232
сегодня, 15:55

Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК

Портрет сотрудника Новолипецкого металлургического комбината разместили на фотовыставке, посвященной победителям областного конкурса «Лучший по профессии». Работник цеха металлических конструкций НЛМК Денис Петухов занял первое место в номинации «Сварщик».

Денис Петухов работает на комбинате 17 лет и не раз был призером и победителем корпоративных конкурсов профмастерства. В 2023 году он стал вторым в областном соревновании «Лучший по профессии». А в этом — возглавил пьедестал. Сотрудник НЛМК обошел в мастерстве более десятка соперников из разных предприятий со всего региона. 

— Своей победе целиком и полностью обязан НЛМК и своему наставнику – Валерию Куликову. На комбинат я когда-то пришел с «корочкой» сварщика и нулевым опытом работы. А всего через год начал варить подкрановые балки – сложнейшее дело, которое выполняют мастера 6-го разряда. Сейчас сварочному делу обучаю молодежь, и она не подводит – ребята завоевывают первые места в конкурсах профессионального мастерства как молодые специалисты. Каждой их победе радуюсь, как своей. Достойная смена растет! — поделился сварщик цеха металлических конструкций НЛМК Денис Петухов. 

В этом году в областном конкурсе профмастерства среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей промышленности участвовали 56 работников 16 предприятий региона и 5 студентов колледжей. Призерами соревнований в разных номинациях также стали сотрудники НЛМК: фрезеровщик Иван Корчагин, контролер станочных и слесарных работ Анастасия Селезнева и слесарь-инструментальщик Владимир Акульшин. 

Денис Петухов_2.jpg

Фотовыставка с портретами лучших профессионалов региона представлена в липецком парке Победы. 

конкурс
фотовыставка
