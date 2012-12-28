Все новости
В России
51
сегодня, 15:24

В Минэнерго поддержали переход на новый индекс для цен на топливо на АЗС

Минэнерго России поддержало идею отказаться от привязки розничных цен на топливо к индексу потребительских цен и перейти на композитный индекс инфляции.

В Минэнерго РФ поддержали идею перехода на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо индекса потребительских цен (ИПЦ), — передает ТАСС.

Уточняется что позиция министерства и соответствующие расчеты направлены на согласование в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и «Российский топливный союз» (РТС).

В письме, подписанном первым замминистра энергетики Павлом Сорокиным, отмечается, что текущие розничные цены на АЗС компаний, придерживающихся социально ориентированной ценовой политики, не обеспечивают достаточной рентабельности, поскольку рост отраслевых издержек не полностью учитывается в ИПЦ.

«Таким образом, переход на композитный индекс инфляции в системе нефтепродуктообеспечения не повлечет избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах. Учитывая изложенное, Минэнерго России просит в возможно короткий срок представить позицию по указанному расчету», — говорится в документе.

По данным Минэнерго, композитный индекс инфляции на 2026 год составит 5,7%, что выше прогноза по ИПЦ (4%). Основной вклад в его рост вносит увеличение расходов на оплату труда. Повышение средней заработной платы в РФ и МРОТ, на которые приходится 40% веса в новом индексе (Минэнерго ссылается на данные РТС), прогнозируется на уровне 7,1%.

Помимо роста зарплат, в новый индекс предлагается включить с разными весовыми коэффициентами другие факторы: рост налоговой нагрузки (акцизы) — 25%, увеличение кредитной нагрузки из-за изменения ключевой ставки — 2%, повышение тарифов ЖКХ — 13%, рост транспортных тарифов — 10%, а также рост стоимости обновления основных средств — 10%.

В ведомстве отмечают, что схожий принцип реализован для индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

Ранее «Российский топливный союз» выступил с инициативой о переходе на использование композитного индекса вместо ИПЦ в качестве ориентира для регулирования розничных цен на топливо. РТС предлагал учитывать при ценообразовании на АЗС отраслевые издержки, которые, по мнению союза, не отражаются в индексе потребительских цен.

В качестве аргументации приводилось значительное повышение акцизов, рост налоговой нагрузки, тарифов и других затрат предприятий топливной отрасли.

После этого вице-премьер Александр Новак поручил ключевым ведомствам, включая Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, ФАС и Росстат, проработать предложение РТС и представить результаты.

Сообщалось, что Минэкономразвития России не поддержало эту инициативу. В письме, подписанном замминистра Михаилом Каминским, отмечалось, что предложение РТС нецелесообразно, поскольку действующие меры регулирования, включая демпферный механизм и временные ограничения на экспорт бензина, обеспечивают сдерживание роста цен.

В Минэкономразвития подчеркнули, что расчет композитного индекса не входит в компетенцию Росстата и не может быть официально статистически подтвержден. Кроме того, его применение может привести к «обнулению демпфера» и ускоренному росту цен на топливо, что косвенно повлияет на общий уровень инфляции.
топливо
цены
