47 минут назад
Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Информация о времени прощания и месте захоронения станет известна в ближайшее время.
23 ноября ушёл из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет.
В качестве тренера он дважды выиграл с «красно-белыми» чемпионат СССР (1962, 1969), а один раз привел к титулу ереванский «Арарат» (1973). В 1977–1979 годах возглавлял национальную сборную, с 1992 года входил в руководство РФС.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что семье Симоняна окажут всю необходимую поддержку.
«Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы. Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, для всей нашей страны. Таких людей больше нет», — заявил Митрофанов.
«Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию», — добавил генсек РФС.
