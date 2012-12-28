Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Происшествия
В России
57
47 минут назад

Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене», на сайте РФС, — говорится на сайте РФС.

Информация о времени прощания и месте захоронения станет известна в ближайшее время.

23 ноября ушёл из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет.

В качестве тренера он дважды выиграл с «красно-белыми» чемпионат СССР (1962, 1969), а один раз привел к титулу ереванский «Арарат» (1973). В 1977–1979 годах возглавлял национальную сборную, с 1992 года входил в руководство РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что семье Симоняна окажут всю необходимую поддержку.

«Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы. Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, для всей нашей страны. Таких людей больше нет», — заявил Митрофанов.

«Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию», — добавил генсек РФС.

прощание
Симонян
футбол
