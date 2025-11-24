Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В России цены на чай выросли на 12%
Цены на чай в крупных торговых сетях за год подскочили на 12%.
«Рост немного опередил продовольственную инфляцию, и виной тому — логистика и курс валют», — заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.
По данным канала, основной скачок цен произошел еще в первом квартале текущего года. До конца года, утверждает СМИ, подорожания не предвидится.
До этого аналитическая компания Points:Lab сообщила о росте стоимости колбасы перед Новым годом. По оценкам фирмы, в течение 2025 года подорожание продукции мясопереработки продолжалось в русле общей продовольственной инфляции, а к новогоднему периоду 2026-го ожидается дальнейшее повышение цен в среднем на 5–10 % по сравнению с началом года.
По словам аналитиков, это не ситуативное подорожание, а продолжение тенденции, сформированной совокупным воздействием инфляционных и структурных факторов — от стоимости сырья до тарифной нагрузки и логистических издержек.
