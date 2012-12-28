Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В России
В Алтайском крае ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге
Силовики заявили о предотвращении диверсии на железной дороге в Алтайском крае.
«Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины», — рассказали в ЦОС.
22 ноября 2025 года на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
По данным спецслужбы, эти граждане являются местными жителями и были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение, — передает ТАСС.
«Выполняя задания куратора, они заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку», - сообщили в ФСБ.
