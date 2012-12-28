Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Спорт
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В МВД назвали основы финансовой самообороны

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация — основа финансовой самообороны в современном мире.

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация являются основой финансовой самообороны в современных реалиях, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц (банки, госорганы, правоохранители) не будет запрашивать биометрию (видео с лицом и голосом) по телефону или через СМС-рассылку», — рассказали в ведомстве.

Как отмечает МВД, процесс сбора биометрии проходит в соответствии со строгим регламентированным порядком. Он осуществляется исключительно в отделениях банков, подключенных к системе, с обязательным предоставлением паспорта. МВД также напомнило, что для повышения уровня безопасности стоит использовать уникальные пароли для разных аккаунтов и включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Ведомство также настоятельно советует с осторожностью относиться к письмам с подозрительными ссылками и обращениями, требующим действий «открой», «прочитай», «ознакомься». При этом стоит тщательно проверять ссылки, даже если письмо поступило от знакомых или коллег.

Кроме того, в МВД напомнили, что фишинговые сайты часто содержат орфографические ошибки и некорректно функционирующие элементы.
