Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В России
24
21 минуту назад
В МВД назвали основы финансовой самообороны
Сложные пароли и двухфакторная аутентификация — основа финансовой самообороны в современном мире.
«Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц (банки, госорганы, правоохранители) не будет запрашивать биометрию (видео с лицом и голосом) по телефону или через СМС-рассылку», — рассказали в ведомстве.
Как отмечает МВД, процесс сбора биометрии проходит в соответствии со строгим регламентированным порядком. Он осуществляется исключительно в отделениях банков, подключенных к системе, с обязательным предоставлением паспорта. МВД также напомнило, что для повышения уровня безопасности стоит использовать уникальные пароли для разных аккаунтов и включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
Ведомство также настоятельно советует с осторожностью относиться к письмам с подозрительными ссылками и обращениями, требующим действий «открой», «прочитай», «ознакомься». При этом стоит тщательно проверять ссылки, даже если письмо поступило от знакомых или коллег.
Кроме того, в МВД напомнили, что фишинговые сайты часто содержат орфографические ошибки и некорректно функционирующие элементы.
0
0
0
0
0
Комментарии