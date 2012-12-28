Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В Петербурге начали выдавать автономера с новым кодом региона
Владельцы автомобилей в Петербурге начали получать номерные знаки с новым кодом региона — 778.
Уточняется, что номера с новым регистрационным знаком уже получили автомобили брендов Haval, Geely, Solaris, Nissan и др. Ранее в Северной столице действовали только номера 78, 98, 178 и 198. Новый номер вводится по мере исчерпания возможных комбинаций.
Этой осенью продажи автомобилей в Санкт-Петербурге показали взрывной рост. В октябре в городе зарегистрировали 8,1 тысяч новых легковых автомобилей, что на 38,2% больше, чем в сентябре. Подобный рост активности пoкупателей ранее предсказывали автоэксперты и дилеры, говoря о предстоящем вступлении в силу новой метoдики расчета утилизационного сбора на ввoзимые автомобили.
