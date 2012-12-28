Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В России
65
сегодня, 10:06
Объем наличных денег в обращении в РФ вырос в пять раз
В третьем квартале 2025 года в российской экономике объём наличных денег вырос на 659 млрд рублей.
В регуляторе ранее отмечали, что в последние месяцы россияне чаще снимали наличные на фоне перебоев с интернетом.
При этом крупные банки не фиксируют аномального роста объемов снятия в третьем квартале. Об этом рассказали в пресс-службах Газпромбанка, ПСБ, банка «Дом.рф» и Абсолют банка. По словам представителей кредитных организаций, заметные скачки наблюдались, например, в пандемийном 2020 году и кризисном 2022 году. В 2025 году отток наличности пришелся на сезон отпусков, однако осенью клиенты не вернули их обратно на счета.
Граждане могли оставить деньги «на руках» после летних расходов. Уточняется, что увеличение оборота наличности связано прежде всего с более активным использованием уже снятых средств: они возвращаются в торговлю, а затем через инкассацию — в банки. Поэтому оборот растет без существенного увеличения запросов на снятие в банкоматах.
