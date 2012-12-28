Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Спорт
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В России
65
сегодня, 10:06

Объем наличных денег в обращении в РФ вырос в пять раз

В третьем квартале 2025 года в российской экономике объём наличных денег вырос на 659 млрд рублей.

Объем наличных денег в обращении в России за период с июля по сентябрь 2025 года вырос на 659 млрд рублей, — следует из данных Центробанка. Показатель почти в пять раз превышает результат за тот же период 2024 года, когда прирост составил лишь 137 млрд рублей. Более существенный рост за аналогичные месяцы наблюдался только в 2022 году, когда повышенный спрос на наличность был вызван экономической нестабильностью, — пишут «Известия».

В регуляторе ранее отмечали, что в последние месяцы россияне чаще снимали наличные на фоне перебоев с интернетом.

При этом крупные банки не фиксируют аномального роста объемов снятия в третьем квартале. Об этом рассказали в пресс-службах Газпромбанка, ПСБ, банка «Дом.рф» и Абсолют банка. По словам представителей кредитных организаций, заметные скачки наблюдались, например, в пандемийном 2020 году и кризисном 2022 году. В 2025 году отток наличности пришелся на сезон отпусков, однако осенью клиенты не вернули их обратно на счета.

Граждане могли оставить деньги «на руках» после летних расходов. Уточняется, что увеличение оборота наличности связано прежде всего с более активным использованием уже снятых средств: они возвращаются в торговлю, а затем через инкассацию — в банки. Поэтому оборот растет без существенного увеличения запросов на снятие в банкоматах.
