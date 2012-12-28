Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
"Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано", - написал глава региона в Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб.
