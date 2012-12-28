Все новости
В мире
34
34 минуты назад

Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае

Во время демонстрационного полета на Dubai Airshow потерпел крушение индийский истребитель. Пилот не успел катапультироваться и погиб. Катастрофа случилась в момент исполнения одной из фигур высшего пилотажа, сообщает ТАСС.

Пилот выполнял показательный маневр "бочка", когда самолет совершает полный оборот вокруг своей продольной оси. Об этом со ссылкой на экспертов сообщил телеканал India Today. Летчик на индийском истребителе Tejas не рассчитал высоту, пытался выровнять самолет, но было уже поздно.

Самолет стремительно начал терять высоту и столкнулся с землей, произошло возгорание – площадку Dubai Airshow заволокло дымом, среди зрителей паника.

"Маневр не считается сложным, однако предполагает, что некоторое время самолет находится в перевернутом положении, прежде чем завершает вращение. Именно в этот момент могла возникнуть потеря баланса, которая привела к крушению ", - пояснили эксперты. При этом, по словам аналитиков, за 24 года эксплуатации истребителя Tejas это было лишь второе его крушение.

В ВВС республики сообщили о начале расследования обстоятельств крушения самолета.
0
0
0
0
0

