В России
42
36 минут назад
В России ограничили число платных мест в вузах
Ограничения коснутся 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета.
Согласно документу, утверждены правила регулирования числа коммерческих мест и перечень направлений подготовки и научных специальностей, на которые будут распространяться ограничения по приему на платное обучение. В ведомстве уточнили, что в список включены 30 бакалаврских и 12 специалитетских специальностей, тогда как по остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.
В министерстве отметили, что новые правила вводятся на один год и могут быть пересмотрены после анализа приемной кампании 2026 года.
