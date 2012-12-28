В России
Верховный суд России запретил водить авто после употребления катинонов
«Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. - без удовлетворения», — говорится в документе.
Суд первой инстанции оштрафовал мужчину, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также фигуранта лишили водительских прав на год и девять месяцев. Экспертиза тогда показала, что в крови Муртазаева были синтетические катиноны.
