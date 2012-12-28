Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Дефицит кадров в России снизился до уровня 2023-го
При этом рынок вакансий стабилизировался: компании больше не нанимают всех минимально подходящих кандидатов, а возвращаются к тщательному отбору, сообщили в SuperJob. За год число вакансий сократилось на 15%, тогда как количество резюме выросло на 19%.
Рынок труда пережил сильный «перегрев» в 2024 году, что привело к историческому минимуму безработицы, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но на фоне замедления экономического роста — с более 4% до около 1% — и снижения выпуска в ряде отраслей спрос на работников теперь ослабевает.
Эксперт добавила, что снижение нехватки кадров связано с ухудшением финансового положения бизнеса из-за слабого спроса, высоких ставок и роста налоговой нагрузки. Компании сокращают инвестиции, осторожнее оценивают перспективы и менее активно расширяют штат. Одновременно работодатели оптимизируют процессы, внедряя ИИ и тем самым снижая потребность в части сотрудников.
Согласно данным ЦБ, наиболее острый дефицит работников сохраняется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения. При этом планы компаний по найму к концу 2025 года становятся всё более сдержанными. Аналогичная динамика наблюдается и по зарплатам: в IV квартале бизнес намерен повысить оклады лишь на 0,8%, причем в основном отдельным специалистам. Большинство же работодателей пока не планируют пересматривать выплаты вовсе.
