Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Происшествия
«В подвале уже две недели стоят фекалии»
Общество
Ночью во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина
Происшествия
Читать все
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
Ветер сорвал ограждение кровли с расселенной «сталинки» на улице Ильича
Происшествия
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Читать все
В России
57
сегодня, 17:44

Дефицит кадров в России снизился до уровня 2023-го

Дефицит кадров в России начал снижаться после резкого роста прошлого года. Показатель обеспеченности бизнеса персоналом в III квартале 2025 года составил минус 25,7 п., вернувшись к уровню 2023-го, когда безработица была заметно выше — 3,2% против нынешних 2,1%, и напряженность на рынке труда ощущалась слабее. Наибольшая нехватка работников фиксировалась год назад, когда индикатор опускался до минус 31,9 п., следует из ноябрьского «Мониторинга предприятий» Банка России, который изучили «Известия».

При этом рынок вакансий стабилизировался: компании больше не нанимают всех минимально подходящих кандидатов, а возвращаются к тщательному отбору, сообщили в SuperJob. За год число вакансий сократилось на 15%, тогда как количество резюме выросло на 19%.

Рынок труда пережил сильный «перегрев» в 2024 году, что привело к историческому минимуму безработицы, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но на фоне замедления экономического роста — с более 4% до около 1% — и снижения выпуска в ряде отраслей спрос на работников теперь ослабевает.

Эксперт добавила, что снижение нехватки кадров связано с ухудшением финансового положения бизнеса из-за слабого спроса, высоких ставок и роста налоговой нагрузки. Компании сокращают инвестиции, осторожнее оценивают перспективы и менее активно расширяют штат. Одновременно работодатели оптимизируют процессы, внедряя ИИ и тем самым снижая потребность в части сотрудников.

Согласно данным ЦБ, наиболее острый дефицит работников сохраняется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения. При этом планы компаний по найму к концу 2025 года становятся всё более сдержанными. Аналогичная динамика наблюдается и по зарплатам: в IV квартале бизнес намерен повысить оклады лишь на 0,8%, причем в основном отдельным специалистам. Большинство же работодателей пока не планируют пересматривать выплаты вовсе.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить