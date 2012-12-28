Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
В России
22
7 минут назад
Проезд в общественном транспорте Тамбовской области подорожает
С 1 декабря в Тамбовской области вырастет стоимость проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.
По пригородному сообщению единый регулируемый тариф устанавливается в размере 3,55 рубля за 1 километр пути. В междугородном внутриобластном сообщении — 3,7 рубля за километр пути, сообщает «ОнлайнТамбов.ру».
«Пересмотр регулируемых тарифов на автобусные перевозки — жизненная необходимость. Мониторинг по области показал, что для стабильной работы транспортных предприятий региона нужно порядка 400 водителей. Из-за неконкурентоспособной заработной платы в сравнении с предприятиями грузового сектора, логистики и АПК в сферу пассажирских перевозок водители идут неохотно — дефицит составляет примерно 50%. Кроме того, необходимо обновлять транспорт, делать его работу более комфортной, а на это требуются немалые средства. В себестоимости проезда значительную долю занимает стоимость топлива — 40%. А рост цен на дизтопливо, бензин и газовое топливо зафиксирован соответственно на уровнях — 12%, 20% и 39%», — приводит издание слова заместителя министра автомобильных дорог и транспорта области — начальника управления транспорта Екатерины Юдиной.
0
0
0
0
0
Комментарии