Верховный суд утвердил запрет на вождение автомобиля после катинонов
Верховный суд оставил без изменений вердикты судов нижней инстанции, согласно которым водителя лишили прав и оштрафовали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
«Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. — без удовлетворения», — говорится в решении суда.
В первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав на 1 год и 9 месяцев, — передает ТАСС.
Согласно материалам дела, экспертиза показала наличие синтетических катинонов в крови мужчины. Верховный суд разъяснил, что эти вещества относятся к психотропным, подтвердив, что водитель был в состоянии опьянения, поэтому оставил без изменений решение первой инстанции.
Ранее, 17 ноября, стало известно, что за управление автомобилем с недействительными правами грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. К нарушителю применяется наказание по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. При пресечении такого нарушения автомобиль задерживается согласно ст. 27.13 КоАП РФ, а водитель отстраняется от его управления согласно ст. 27.12 КоАП РФ.
