Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Читать все
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Ветер сорвал ограждение кровли с расселенной «сталинки» на улице Ильича
Происшествия
Читать все
В России
65
сегодня, 16:28

В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых 18 ноября ракет ATACMS

Один из неразорвавшихся блоков лежит примерно в 150 метрах от ближайших строений, второй — возле дачного дома.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при обследовании территории областного центра после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружили взрывоопасные элементы.

По его словам, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Саперы были вынуждены констатировать, что транспортировка невозможна — только подрыв на месте, — говорится в сообщении главы региона.

Он отметил, что все необходимые инженерные работы будут проведены, жителей ряда домов временно эвакуируют.

Ряд ближайших зданий, при этом, скорее всего, получат повреждения, — подчеркнул Гусев в своем Телеграм-канале.
ракеты
Воронеж
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить