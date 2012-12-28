Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых 18 ноября ракет ATACMS
Один из неразорвавшихся блоков лежит примерно в 150 метрах от ближайших строений, второй — возле дачного дома.
По его словам, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Саперы были вынуждены констатировать, что транспортировка невозможна — только подрыв на месте, — говорится в сообщении главы региона.
Он отметил, что все необходимые инженерные работы будут проведены, жителей ряда домов временно эвакуируют.
Ряд ближайших зданий, при этом, скорее всего, получат повреждения, — подчеркнул Гусев в своем Телеграм-канале.
