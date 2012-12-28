Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
Читать все
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
Не устоял перед соблазном и вовлек в преступление друга: полицейские раскрыли кражу мопеда и электровелосипеда
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
101
51 минуту назад

Более 1 200 детей сотрудников НЛМК отдохнули в летних лагерях

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги детской оздоровительной кампании. В этом году по путевкам от НЛМК более 1200 детей сотрудников отдохнули в лагерях Липецкой области и Краснодарского края.

НЛМК оплачивает до 85% от стоимости путевки, а многодетные семьи получают возможность отправить ребенка в летние лагеря бесплатно. Для детей, которым нужен не только отдых, но и лечение работает программа «Мать и дитя». Она помогает пройти реабилитацию, восстановление или получить лечение в санаториях страны ребенку в сопровождении родителей. В этом году такой возможностью воспользовались около 200 семей.

Итоги детского отдыха 2025 3.jpg

Итоги детского отдыха 2025 4.jpg

Итоги детского отдыха 2025 5.jpg

- Оформить путевки по программе «Мать и дитя» было очень просто. Мы получили направление от врача, и я заполнил заявку на корпоративном портале. Для нас с дочкой подобрали подходящий санаторий. В итоге мы получили качественное лечение. Спасибо комбинату за возможность отдохнуть и оздоровиться вместе с ребёнком, - рассказал работник НЛМК Игорь Филимонов.

За последние 5 лет по путевкам от НЛМК в санаториях и детских оздоровительных лагерях отдохнуло более 5 000 детей сотрудников комбината.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"





Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить