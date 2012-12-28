Более 1 200 детей сотрудников НЛМК отдохнули в летних лагерях

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги детской оздоровительной кампании. В этом году по путевкам от НЛМК более 1200 детей сотрудников отдохнули в лагерях Липецкой области и Краснодарского края.

НЛМК оплачивает до 85% от стоимости путевки, а многодетные семьи получают возможность отправить ребенка в летние лагеря бесплатно. Для детей, которым нужен не только отдых, но и лечение работает программа «Мать и дитя». Она помогает пройти реабилитацию, восстановление или получить лечение в санаториях страны ребенку в сопровождении родителей. В этом году такой возможностью воспользовались около 200 семей.





- Оформить путевки по программе «Мать и дитя» было очень просто. Мы получили направление от врача, и я заполнил заявку на корпоративном портале. Для нас с дочкой подобрали подходящий санаторий. В итоге мы получили качественное лечение. Спасибо комбинату за возможность отдохнуть и оздоровиться вместе с ребёнком, - рассказал работник НЛМК Игорь Филимонов.

За последние 5 лет по путевкам от НЛМК в санаториях и детских оздоровительных лагерях отдохнуло более 5 000 детей сотрудников комбината.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"



