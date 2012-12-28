Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
В Ростехнадзоре назвали причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году
В Ростехнадзоре назвали причины прорыва дамбы в Орске, который привел к масштабному одному из сильнейших наводнению в 2024 году.
Неверные проектные решения, неточный прогноз половодья, ненадлежащая организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приёму паводковых вод и несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС привели к прорыву дамбы в Орске в 2024 году, — установило Западно-Уральское управление Ростехнадзора.
Среди установленных комиссией основных причин аварии названы неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья, и допущенные нарушения при строительстве дамб.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска привлечено к административной ответственности.
Подготовлены мероприятия по устранению причин аварии, их выполнение взято на контроль управлением.
Материалы расследования будут направлены в органы прокуратуры для принятия дальнейших процессуальных решений.
Весной мэр Орска Артём Воробьёв заявил, что решение о строительстве дамбы в городе примут после выводов учёных относительно состояния нынешнего сооружения, — перелает RT.
5 апреля 2024 года в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Жителей призвали немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.
