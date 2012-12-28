Все новости
82
сегодня, 14:39

В Дубае разбился истребитель индийских ВВС Tejas

Предположительно, у самолета могли иметься технические неисправности. Пилот, по предварительным данным, не успел катапультироваться.

Самолет Tejas разбился во время демонстрационного полета на Dubai Airshow. Информации о судьбе экипажа не поступало. На кадрах падения истребителя, тиражируемых в социальных сетях, нет признаков того, что летчик катапультировался,

Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited для национальных ВВС и ВМС.

Организаторы приостановили полеты на международной авиавыставке в Дубае после того, как там разбился индийский истребитель, — передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Gulf News.

«Спасательные работы начались немедленно, полеты были временно приостановлены, а посетителей отправили обратно на выставочную площадку», — говорится в публикации.

Госкорпорация «Ростех» выразила соболезнования в связи с крушением индийского легкого боевого самолета Tejas на Dubai Airshow, — передает ТАСС.

Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegam-канале корпорации.

«Авиация — это высокотехнологично, сложно и, увы, иногда связано с большим риском. Выражаем соболезнования», — отмечается в сообщении.
