сегодня, 14:39
В Дубае разбился истребитель индийских ВВС Tejas
Предположительно, у самолета могли иметься технические неисправности. Пилот, по предварительным данным, не успел катапультироваться.
Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited для национальных ВВС и ВМС.
Организаторы приостановили полеты на международной авиавыставке в Дубае после того, как там разбился индийский истребитель, — передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Gulf News.
«Спасательные работы начались немедленно, полеты были временно приостановлены, а посетителей отправили обратно на выставочную площадку», — говорится в публикации.
Госкорпорация «Ростех» выразила соболезнования в связи с крушением индийского легкого боевого самолета Tejas на Dubai Airshow, — передает ТАСС.
Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegam-канале корпорации.
«Авиация — это высокотехнологично, сложно и, увы, иногда связано с большим риском. Выражаем соболезнования», — отмечается в сообщении.
