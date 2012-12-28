Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
В России
Глава АвтоВАЗа заявил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
Цена на автомобили Lada будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин.
«Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе (2025 года), менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — сказал он.
В январе 2025 года «Автоваз» проиндексировал цены на две модели — Lada Granta и Niva Legend. В среднем, цены на модели Lada изменились на 1,8%.
