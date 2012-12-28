Все новости
В России
54
27 минут назад

Глава АвтоВАЗа заявил о необходимости индексации цен на автомобили Lada

Цена на автомобили Lada будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин.

Глава «Автоваза» Максим Соколов заявил в кулуарах форума «Транспорт России» заявил, что цены на автомобили Lada будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, — передает ТАСС.

«Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе (2025 года), менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — сказал он.

В январе 2025 года «Автоваз» проиндексировал цены на две модели — Lada Granta и Niva Legend. В среднем, цены на модели Lada изменились на 1,8%.
авто
индексация
цены
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
