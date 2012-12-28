Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
Читать все
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
«В подвале уже две недели стоят фекалии»
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Не устоял перед соблазном и вовлек в преступление друга: полицейские раскрыли кражу мопеда и электровелосипеда
Происшествия
Обстоятельства смертельного пожара в сельском доме устанавливает Следком
Происшествия
Читать все
В России
50
57 минут назад

В Росавиации заявили о технической готовности временно закрытых аэропортов России

Аэропорты в южных и центральных регионах России, временно закрытые с 2022 года, технически готовы принять рейсы после получения финального разрешения от Минобороны.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация. По его словам, единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов, — передает ТАСС.

«У нас все [временно закрытые] аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов. Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов», — заявил Ядров.

На данный момент временно ограничена работа нескольких аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.
авиасообщение
самолеты
аэропорты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить