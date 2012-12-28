Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
В России
В Росавиации заявили о технической готовности временно закрытых аэропортов России
Аэропорты в южных и центральных регионах России, временно закрытые с 2022 года, технически готовы принять рейсы после получения финального разрешения от Минобороны.
«У нас все [временно закрытые] аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов. Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов», — заявил Ядров.
На данный момент временно ограничена работа нескольких аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.
