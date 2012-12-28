Все новости
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
«В подвале уже две недели стоят фекалии»
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Происшествия
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Не устоял перед соблазном и вовлек в преступление друга: полицейские раскрыли кражу мопеда и электровелосипеда
Происшествия
Обстоятельства смертельного пожара в сельском доме устанавливает Следком
Происшествия
В России
28
19 минут назад

В Иркутской области вагоны сошли с рельсов

Посторонний предмет на железнодорожных путях мог стать причиной схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области.

В ночь на 21 ноября на железнодорожной станции Облепиха в Тайшетском районе Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем. Пострадавших не было. Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).

По данным следствия, 21 ноября в 01 час 15 минут местного времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем. Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт, — отмечается на официальном канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Размер ущерба превысил 1 млн рублей.

Семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов с углем и локомотива, — говорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Ранее сообщалось о задержках пяти поездов с максимальным временем задержки в пять часов.

В сообщении говорится о приостановке движения поездов по участку. Задерживаются пассажирские поезда №1 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток, №9 Владивосток — Москва, №57 Иркутск — Красноярск, №69 Чита — Москва, №137 Иркутск — Абакан, №147 Иркутск — Тайшет. Максимальное время задержки составляет девять часов.

Пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием, им оказывается содействие и всесторонняя помощь сотрудниками поездных бригад.

«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — добавили в ВСЖД.

Сейчас железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается поврежденная опора и работа контактной сети. Задействованы около 300 работников магистрали, 2 восстановительных поезда и другая спецтехника, — передает ТАСС.
поезд
крушение
