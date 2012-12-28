Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
В Иркутской области вагоны сошли с рельсов
Посторонний предмет на железнодорожных путях мог стать причиной схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области.
По данным следствия, 21 ноября в 01 час 15 минут местного времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем. Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт, — отмечается на официальном канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Размер ущерба превысил 1 млн рублей.
Семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов с углем и локомотива, — говорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
Ранее сообщалось о задержках пяти поездов с максимальным временем задержки в пять часов.
В сообщении говорится о приостановке движения поездов по участку. Задерживаются пассажирские поезда №1 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток, №9 Владивосток — Москва, №57 Иркутск — Красноярск, №69 Чита — Москва, №137 Иркутск — Абакан, №147 Иркутск — Тайшет. Максимальное время задержки составляет девять часов.
Пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием, им оказывается содействие и всесторонняя помощь сотрудниками поездных бригад.
«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — добавили в ВСЖД.
Сейчас железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается поврежденная опора и работа контактной сети. Задействованы около 300 работников магистрали, 2 восстановительных поезда и другая спецтехника, — передает ТАСС.
