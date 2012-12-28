Все новости
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Сегодня в Липецке: любовь и нейросеть, на что липчане потратят 13-ю зарплату
Общество
Ельчанка нашла в тележке магазина забытую сумку и присвоила её
Происшествия
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Ночью во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина
Происшествия
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
В России
32 минуты назад

На маркетплейсах предлагают запретить программы лояльности

Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров.

Главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, за исключением на социально значимую и собственную продукцию платформ, но при этом скидки не должны зависеть от способа оплаты, — следует из обращения.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорится в письме.

Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров, — уточняется в письме.

«При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», — отмечается в документе.

Авторы письма также ссылаются на мировой опыт, который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера, в частности, приводятся регламенты Европейского союза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ», — передает ТАСС.

Кроме того, авторы письма указывают, что введение этих мер не приведет к удорожанию товаров для населения, однако председатель Общественного совета Роспотребнадзора, глава ОПИ Олег Павлов ранее заявил, что отмена скидок на маркетплейсах приведет росту цен на товары на 15-20%. Против запрета скидок выступила также «Деловая Россия», — рассказал председатель организации Алексей Репик.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.
