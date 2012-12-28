Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
На маркетплейсах предлагают запретить программы лояльности
Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров.
«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорится в письме.
«При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», — отмечается в документе.
Авторы письма также ссылаются на мировой опыт, который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера, в частности, приводятся регламенты Европейского союза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ», — передает ТАСС.
Кроме того, авторы письма указывают, что введение этих мер не приведет к удорожанию товаров для населения, однако председатель Общественного совета Роспотребнадзора, глава ОПИ Олег Павлов ранее заявил, что отмена скидок на маркетплейсах приведет росту цен на товары на 15-20%. Против запрета скидок выступила также «Деловая Россия», — рассказал председатель организации Алексей Репик.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.
