В РФ приняли закон о введении технологического сбора на электронную продукцию
Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят указанную продукцию.
Соответствующие изменения вносятся в закон «О промышленной политике в РФ».
Устанавливается, что технологический сбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в РФ или производством в РФ электронной компонентной базы (электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. В обоих случаях перечни продукции для взимания сбора утвердит правительство России. Плательщиками технологического сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Технологический сбор уплачивается за каждую единицу электронной компонентной базы или промышленной продукции, содержащей электронные модули, и составляет не более 5 тысяч рублей за единицу продукции. Ставки техсбора, порядок и сроки его уплаты утвердит правительство.
Ранее Минфин прогнозировал, что доходы бюджета от введения с 1 сентября 2026 года технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 гг.
«В следующем году, за счет того, что он только с 1 сентября будет применяться, (доходы составят) порядка 20 млрд рублей, потом, в 2027 году, — порядка 88 млрд рублей, и порядка 110 млрд рублей — начиная с 2028 года», — говорил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли», — ранее заявляли в Минпромторге.
На первом этапе сбор будет взиматься с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. На втором этапе — с электронных компонентов и модулей, являющихся основой для этой аппаратуры, поясняли в министерстве.
