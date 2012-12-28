Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Читать все
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Сегодня в Липецке: любовь и нейросеть, на что липчане потратят 13-ю зарплату
Общество
Ельчанка нашла в тележке магазина забытую сумку и присвоила её
Происшествия
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Ночью во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Происшествия
Читать все
В России
31
сегодня, 10:01

В РФ приняли закон о введении технологического сбора на электронную продукцию

Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят указанную продукцию.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении с 1 сентября 2026 года технологического сбора за импорт и производство продукции с электронной компонентной базой, — передает «Интерфакс».

Соответствующие изменения вносятся в закон «О промышленной политике в РФ».

Устанавливается, что технологический сбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в РФ или производством в РФ электронной компонентной базы (электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. В обоих случаях перечни продукции для взимания сбора утвердит правительство России. Плательщиками технологического сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Технологический сбор уплачивается за каждую единицу электронной компонентной базы или промышленной продукции, содержащей электронные модули, и составляет не более 5 тысяч рублей за единицу продукции. Ставки техсбора, порядок и сроки его уплаты утвердит правительство.

Ранее Минфин прогнозировал, что доходы бюджета от введения с 1 сентября 2026 года технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 гг.

«В следующем году, за счет того, что он только с 1 сентября будет применяться, (доходы составят) порядка 20 млрд рублей, потом, в 2027 году, — порядка 88 млрд рублей, и порядка 110 млрд рублей — начиная с 2028 года», — говорил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли», — ранее заявляли в Минпромторге.

На первом этапе сбор будет взиматься с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. На втором этапе — с электронных компонентов и модулей, являющихся основой для этой аппаратуры, поясняли в министерстве.
техсбор
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить