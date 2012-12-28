Все новости
В России
55
42 минуты назад

В сфере ЖКХ сложился дефицит дворников, электриков и инженеров

Сложнее всего кадровая проблема в сфере ЖКХ сложилась с дворниками, инженерами, слесарями и электриками, сообщили «Известиям» власти регионов. Издание запросило все регионы России о том, где и каких кадров не хватает, ответили 29 субъектов.

«Среди причин нехватки кадров: отсутствие престижа работы в отрасли, в сфере заняты в основном возрастные сотрудники, молодежь и квалифицированные рабочие заинтересованы в более высоком уровне оплаты труда», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
В департаменте строительства, ЖКХ И ТЭК Костромской области отметили, что сейчас у предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата квалифицированными работниками — не хватает 622 человека.

В Амурской области потребность в квалифицированных специалистах в коммунальной сфере составляет 1164 человека. Наибольшее количество открытых рабочих мест приходится на специальность «машинист (кочегар) котельной».

Кадровый дефицит признали и в Госдуме. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что нехватка фиксируется во многих регионах, однако проблема гораздо шире.

«Главная причина понятна: долгие годы зарплаты в ЖКХ оставались неконкурентоспособными. Молодой специалист после университета может устроиться курьером и получать в два раза больше, причем без сменного графика и работы на морозе. К этому добавляется проблема престижа профессии и средний возраст работников около 50 лет — молодежь просто не видит карьерных перспектив в этой сфере», — сказал он.

ЖКХ
