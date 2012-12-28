Все новости
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Бензин снова дешевел в Липецкой области
Общество
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Культура
Ельчанка нашла в тележке магазина забытую сумку и присвоила её
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
Циклон с северной Атлантики принесет в Липецкую область дожди и тепло
Погода в Липецке
В России
30 минут назад

Запрет на ставки с кредиток сократит траты на игру в долг на треть

Запрет на ставки с кредитных карт, который начнет действовать в 2026 году, может сократить траты россиян на игру в долг примерно на треть. Об этом «Известиям» сообщили эксперты.

С 2026 года в России вступает в силу запрет на онлайн-ставки, сделанные с кредитных карт, заемных средств, корпоративных и предпринимательских счетов, подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По оценкам экспертов, новые ограничения могут сократить траты россиян на игру в долг примерно на 20–30%. Сейчас около 60% ставок совершается на заемные деньги, из них 15–30% — по кредиткам, отметили аналитики.

Заметный эффект ожидается в первый год действия запрета, однако зависимые игроки могут попытаться обойти ограничения, используя переводы на другие карты, снятие наличных или обращение к серым кредиторам. Ряд экспертов оценили ожидаемое снижение трат скромнее — на 10–15%, подчеркивая, что результат зависит от качества контроля и сопутствующих мер, включая ограничение рекламы и ужесточение лимитов.

Операции в адрес букмекеров будут блокироваться по специальным MCC-кодам. Однако эксперты предупреждают, что платежи в пользу нелегальных операторов будут трудно различимы, поскольку часто маскируются под обычные покупки. Кроме того, полностью исключить обход через двойные переводы или снятие наличных кредитная система не сможет.

Запрет станет частью государственной политики по снижению долговой нагрузки граждан и борьбе с игровой зависимостью, которая наблюдается у 10–12% граждан старше 18 лет. Количество игроманов ежегодно растет на 7–10%, а рынок ставок прибавляет около 40% в год, что усиливает актуальность новых мер.

Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
