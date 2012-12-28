Запрет на ставки с кредиток сократит траты на игру в долг на треть

Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
С 2026 года в России вступает в силу запрет на онлайн-ставки, сделанные с кредитных карт, заемных средств, корпоративных и предпринимательских счетов, подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По оценкам экспертов, новые ограничения могут сократить траты россиян на игру в долг примерно на 20–30%. Сейчас около 60% ставок совершается на заемные деньги, из них 15–30% — по кредиткам, отметили аналитики.
Заметный эффект ожидается в первый год действия запрета, однако зависимые игроки могут попытаться обойти ограничения, используя переводы на другие карты, снятие наличных или обращение к серым кредиторам. Ряд экспертов оценили ожидаемое снижение трат скромнее — на 10–15%, подчеркивая, что результат зависит от качества контроля и сопутствующих мер, включая ограничение рекламы и ужесточение лимитов.
Операции в адрес букмекеров будут блокироваться по специальным MCC-кодам. Однако эксперты предупреждают, что платежи в пользу нелегальных операторов будут трудно различимы, поскольку часто маскируются под обычные покупки. Кроме того, полностью исключить обход через двойные переводы или снятие наличных кредитная система не сможет.
Запрет станет частью государственной политики по снижению долговой нагрузки граждан и борьбе с игровой зависимостью, которая наблюдается у 10–12% граждан старше 18 лет. Количество игроманов ежегодно растет на 7–10%, а рынок ставок прибавляет около 40% в год, что усиливает актуальность новых мер.
