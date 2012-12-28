Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
сегодня, 17:26
В Госдуме приняли закон о повышении МРОТа более чем на на 20%
МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20 процентов.
В соответствии с ним устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц. Таким образом, МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20 процентов, — говорится на сайте Госдумы.
Уточняется, что данная мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек.
