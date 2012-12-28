Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
В России
15 минут назад
В РФ приняли налоговый закон из бюджетного пакета
Предусматривается поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН) в режим уплаты НДС: 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей в 2027 году, 10 млн рублей с 2028 года.
Соответствующая информация была опубликована 20 ноября на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В окончательной редакции закреплено постепенное снижение порога годовой выручки, после которого предприниматели на УСН и ПСН обязаны платить НДС. Вместо резкого перехода к лимиту в 10 млн рублей, как предлагалось первоначально, установлена поэтапность: с 2026 года — 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей. Для пользователей УСН расширен перечень расходов, учитываемых при расчете налоговой базы.
Также введен мораторий на привлечение к ответственности тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году и допустит нарушения при выполнении новых обязанностей. Базовая ставка НДС с 1 января 2026 года составит 22%, при этом сохранится льготный тариф 10% для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, медизделий и детской продукции.
Документ включает ряд отраслевых норм: сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, уточняются условия применения пониженных страховых взносов компаниями радиоэлектронной промышленности.
Для физических лиц, имеющих статус иностранного агента, НДФЛ устанавливается по единой ставке 30%. Они лишаются права на налоговые льготы при продаже недвижимости, дарении и наследовании, независимо от срока владения или родственных связей. Вместе с тем расширяется перечень социальных изъятий: семьи с детьми-инвалидами освобождаются от НДФЛ при продаже жилья, аналогичное правило действует для родителей, чьи дети родились после сделки.
Поддержку получат и работники сферы физической культуры и спорта, участвующие в программе «Земский тренер»: их компенсационные выплаты освобождены от подоходного налога. Поправки второго чтения выровняли ставки НДФЛ для резидентов ЕАЭС — от 13 до 22% вместо 30%.
Закон также продлевает работу антикризисных механизмов 2025 года. Льготный порядок расчета налоговых пеней сохранится до конца 2026 года. Учитывая предложения бизнеса, в документ включены нормы, устраняющие отдельные проблемы правоприменительной практики.
Существенные изменения затронули и игорный бизнес: налог переводится в федеральную категорию, ставки на отдельные игровые объекты повышены. Для букмекерских контор вводится новый принцип расчета: 7% от разницы между ставками и выигрышами вместо действующих 5% от ставок.
С 1 сентября 2026 года начнет действовать технологический сбор на производство и ввоз определенных видов продукции. По оценке Минфина, он может принести бюджету около 218 млрд рублей в 2026–2028 годах.
Продлена часть льгот, смягчающих последствия приостановки международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Часть доходов продолжит облагаться по пониженным ставкам либо освобождаться от налога источника.
Для граждан также предусмотрены значимые изменения: герои России и СССР и полные кавалеры ордена Славы сохраняют льготы по транспортному налогу; жители территорий с режимами ЧП, ЧС и КТО освобождаются от земельного налога и налога на имущество. Кроме того, от госпошлины за выдачу водительских удостоверений освобождаются отдельные категории инвалидов боевых действий, включая участников специальной военной операции (СВО).
