В РФ приняли налоговый закон из бюджетного пакета

Предусматривается поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН) в режим уплаты НДС: 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей в 2027 году, 10 млн рублей с 2028 года.