В России
52
сегодня, 15:50
В МВД России вынесли свыше 19 тысяч решений о депортации иностранцев
В МВД России вынесли более 19 тысяч решений о депортации иностранцев в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».
«Выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, включая свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории России», — сообщила она в своем Telegram-канале.
Ирина Волк добавила, что также было выявлено свыше 28 тысяч нарушений в сфере трудовой деятельности иностранных граждан.
В начале ноября в главном управлении (ГУ) МВД по Московской области сообщили, что в ходе операции «Нелегал-2025» суды вынесли более 4,3 тысяч решений о выдворении иностранных граждан из России.
В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане. Президент отметил, что проблем в сфере миграции много и граждане РФ сами указывают на это. Владимир Путин вместе с тем подчеркнул, что иностранные граждане должны соблюдать закон и правила России.
