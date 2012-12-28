Все новости
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
Бензин снова дешевел в Липецкой области
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Нашла в купюроприемнике 15 тысяч и тут же внесла их на свой счет
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В России
52
сегодня, 15:50

В МВД России вынесли свыше 19 тысяч решений о депортации иностранцев

В МВД России вынесли более 19 тысяч решений о депортации иностранцев в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в ходе операции «Нелегал-2025» МВД и ФСБ России выявили свыше 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, — пишут «Известия».

«Выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, включая свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории России», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Ирина Волк добавила, что также было выявлено свыше 28 тысяч нарушений в сфере трудовой деятельности иностранных граждан.

В начале ноября в главном управлении (ГУ) МВД по Московской области сообщили, что в ходе операции «Нелегал-2025» суды вынесли более 4,3 тысяч решений о выдворении иностранных граждан из России.

В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане. Президент отметил, что проблем в сфере миграции много и граждане РФ сами указывают на это. Владимир Путин вместе с тем подчеркнул, что иностранные граждане должны соблюдать закон и правила России.
