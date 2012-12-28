Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
сегодня, 15:05
В РФ ужесточили условия для получения медицинского полиса мигрантами
Госдума приняла закон об увеличении стажа для выдачи полиса ОМС иностранцам — до пяти лет.
Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, мигрантам ужесточены условия для получения медицинского полиса.
«Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение — экстренные случаи», — заявил Володин.
По его словам, «те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — отмечается на сайте Госдумы.
Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России.
