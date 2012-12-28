Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
сегодня, 13:59
В Минфине назвали важной задачей на 2026 год сокращение теневого сектора
В числе других мер предусмотрена ответственность за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники (ККТ), а также ужесточение мониторинга рекламодателей, предоставляющих площадки под торговлю.
«Действительно, на следующий год задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и президент такие поручения дали. Нам необходимо будет отработать целый ряд мероприятий», — отметил Силуанов.
В первую очередь, по его словам, необходимо «снижение доли наличных денег в обороте».
«Это наш инструмент ККТ - ответственность за использование ККТ и неиспользование, и более серьезный мониторинг тех арендодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю. Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать», — сказал Силуанов.
Ранее министр заявлял, что доля теневой экономики составляет около 10-12% ВВП, — передает РИА Новости.
