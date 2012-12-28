Все новости
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам
Происшествия
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей
Происшествия
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
Нашла в купюроприемнике 15 тысяч и тут же внесла их на свой счет
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В России
74
сегодня, 13:10

В Госдуме предлагают подготовить план ответных мер на экспроприацию активов РФ

Главу правительства попросят разработать варианты ответных действий на решение ЕС конфисковать замороженные российские активы.

Госдума приняла постановление об обращении к премьеру Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России.

Авторы документа обращают внимание на предложения председателя Европейской комиссии Урсулы Гертруды фон дер Ляйен странам — членам Европейского союза о выдаче «репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России». Таким образом, Брюссель намерен использовать заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear средства ЦБ РФ в качестве обеспечения так называемого репарационного кредита Украине, — отмечается на сайте Госдумы.

«Новое предложение о хищении российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность самого Европейского союза. Так, статья 17 Хартии Европейского союза об основных правах запрещает лишение собственности, кроме как при условии выплаты справедливого возмещения. Очевидно, что предлагаемое странам — членам Европейского союза использование российских активов для выдачи кредитов не предполагает никаких компенсаций, что фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение», — говорится в обращении.

Депутаты подчеркивают, что «подобные незаконные действия Европейского союза — и даже просто обсуждение их возможности — подрывают имидж ЕС как юрисдикции и эмитента одной из резервных валют, ведут к утрате доверия к западным институтам в целом».

«Конфискация российских активов — под каким бы хитроумным прикрытием она ни осуществлялась — не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав. Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба — с требованием ареста имущества как обеспечительной меры — к Euroclear и Бельгии, где хранится основная часть незаконно замороженных суверенных средств, в любых юрисдикциях. В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств», — сказано в тексте.

В связи с изложенным Государственная Дума обратилась к председателю правительства РФ с предложением заблаговременной подготовки кабмином совместно с регулятором плана ответных действий России в случае принятия Европейским союзом этого решения.
активы
экономика
