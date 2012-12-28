Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
В Госдуме предлагают подготовить план ответных мер на экспроприацию активов РФ
Главу правительства попросят разработать варианты ответных действий на решение ЕС конфисковать замороженные российские активы.
Авторы документа обращают внимание на предложения председателя Европейской комиссии Урсулы Гертруды фон дер Ляйен странам — членам Европейского союза о выдаче «репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России». Таким образом, Брюссель намерен использовать заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear средства ЦБ РФ в качестве обеспечения так называемого репарационного кредита Украине, — отмечается на сайте Госдумы.
«Новое предложение о хищении российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность самого Европейского союза. Так, статья 17 Хартии Европейского союза об основных правах запрещает лишение собственности, кроме как при условии выплаты справедливого возмещения. Очевидно, что предлагаемое странам — членам Европейского союза использование российских активов для выдачи кредитов не предполагает никаких компенсаций, что фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение», — говорится в обращении.
Депутаты подчеркивают, что «подобные незаконные действия Европейского союза — и даже просто обсуждение их возможности — подрывают имидж ЕС как юрисдикции и эмитента одной из резервных валют, ведут к утрате доверия к западным институтам в целом».
«Конфискация российских активов — под каким бы хитроумным прикрытием она ни осуществлялась — не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав. Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба — с требованием ареста имущества как обеспечительной меры — к Euroclear и Бельгии, где хранится основная часть незаконно замороженных суверенных средств, в любых юрисдикциях. В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств», — сказано в тексте.
В связи с изложенным Государственная Дума обратилась к председателю правительства РФ с предложением заблаговременной подготовки кабмином совместно с регулятором плана ответных действий России в случае принятия Европейским союзом этого решения.
