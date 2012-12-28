Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
На Камчатке в течение 10 дней ожидают извержение вулкана
Мощный взрыв на вулкане Безымянный на Камчатке может произойти в течение 10 дней.
«В ближайшую неделю на вулкане Безымянный может произойти мощный взрыв. Вулканологами зафиксирована высокая активность с термальной аномалией в кратере. Ночью на вулкане видно свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин. Есть опасность выброса лавовых бомб», -— отмечается в сообщении.
Население призвали воздержаться от посещения района, в котором расположен вулкан. В пресс-службе рассказали, что все маршруты в природном парке «Ключевской» закрыли на зимний период.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.
