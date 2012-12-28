Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Продажу бензина только по паспорту могут ввести в Ростовской области
В Ростовской области прокуратура подготовила законопроект, который может обязать АЗС проверять паспорта при продаже бензина и дизельного топлива. Инициативу объясняют стремлением запретить продажу топлива несовершеннолетним, у которых нет водительских прав.
Если законопроект будет принят, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Текст законопроекта опубликован на сайте правительства региона.
В описании законопроекта сказано, что на текущий момент на территории Ростовской области отсутствуют ограничения на розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним.
«Ограничение свободного приобретения моторного топлива для заправки кроссовых мотоциклов, являющихся спортинвентарем, питбайков и других подобных средств передвижения не позволит лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста и зачастую не имеющим прав на управление, выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности свою жизнь и создавая угрозу другим участникам дорожного движения», — говорится в описании нормативного акта.
При этом предлагаемые ограничения не будут распространяться на заправку транспортных средств лицами старше 16 лет, имеющими права на транспортные средства. В настоящее время в регионе запрет действует только для лиц младше 16 лет.
В тексте законопроекта указано, что продавец обязан отказать в продаже топлива, если у него есть сомнения в достижении покупателем совершеннолетия (или 16 лет в случае наличия прав), а подтверждающий возраст документ не предъявлен.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по данным ГИБДД Ростовской области, за последние пять лет аварийность с участием детей на мотоциклах выросла на 70%. Если в 2018 году было зарегистрировано 12 ДТП, то в 2023 году — уже 40. Количество пострадавших при этом увеличилось на 77% — с 13 до 55 человек.
Уточняется, что аналогичный законопроект приняли в Вологодской области, его обсуждение начали в сентябре.
