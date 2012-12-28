Продажу бензина только по паспорту могут ввести в Ростовской области

В Ростовской области прокуратура подготовила законопроект, который может обязать АЗС проверять паспорта при продаже бензина и дизельного топлива. Инициативу объясняют стремлением запретить продажу топлива несовершеннолетним, у которых нет водительских прав.