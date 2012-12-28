Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Читать все
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября
Общество
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
56-летний тренер пожалел, что не мог сам выйти на паркет
Спорт
Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей
Происшествия
Читать все
В России
60
53 минуты назад

Продажу бензина только по паспорту могут ввести в Ростовской области

В Ростовской области прокуратура подготовила законопроект, который может обязать АЗС проверять паспорта при продаже бензина и дизельного топлива. Инициативу объясняют стремлением запретить продажу топлива несовершеннолетним, у которых нет водительских прав.

Прокуратура Ростовской области разработала законопроект о введении на АЗС региона обязательной проверки паспорта покупателей при покупке бензина и дизельного топлива, — передает РБК.

Если законопроект будет принят, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Текст законопроекта опубликован на сайте правительства региона.

В описании законопроекта сказано, что на текущий момент на территории Ростовской области отсутствуют ограничения на розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним.

«Ограничение свободного приобретения моторного топлива для заправки кроссовых мотоциклов, являющихся спортинвентарем, питбайков и других подобных средств передвижения не позволит лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста и зачастую не имеющим прав на управление, выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности свою жизнь и создавая угрозу другим участникам дорожного движения», — говорится в описании нормативного акта.

При этом предлагаемые ограничения не будут распространяться на заправку транспортных средств лицами старше 16 лет, имеющими права на транспортные средства. В настоящее время в регионе запрет действует только для лиц младше 16 лет.

В тексте законопроекта указано, что продавец обязан отказать в продаже топлива, если у него есть сомнения в достижении покупателем совершеннолетия (или 16 лет в случае наличия прав), а подтверждающий возраст документ не предъявлен.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по данным ГИБДД Ростовской области, за последние пять лет аварийность с участием детей на мотоциклах выросла на 70%. Если в 2018 году было зарегистрировано 12 ДТП, то в 2023 году — уже 40. Количество пострадавших при этом увеличилось на 77% — с 13 до 55 человек.

Уточняется, что аналогичный законопроект приняли в Вологодской области, его обсуждение начали в сентябре.
бензин
топливо
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить