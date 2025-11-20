Все новости
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября
Общество
56-летний тренер пожалел, что не мог сам выйти на паркет
Спорт
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
В России
63
56 минут назад

Синоптик заявил об отсутствии в РФ зимней погоды в начале декабря

В Центральной России, вероятно, не будет привычных россиянам зимних холодов в начале декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что исходя из возможности точно прогнозировать погоду только на 6-7 дней, можно сказать, что в центральной России ждать привычной зимней погоды в начале декабря не стоит, — пишет «Лента.ру».

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что грядущая зима в Москве будет с положительными аномалиями температуры. В Европейской части России в большинстве месяцев температура воздуха превысит климатическую норму.

Синоптик обратил внимание, что 18 ноября в Москве была отмечена экстремально теплая погода начиная с 1940 года. По его словам, рекорды были побиты также в Рязанской области, на Волге, в Саранске и в Чебоксарах из-за того, что воздух поступал не просто с юга, а с севера африканского континента.

«По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные. В субботу и ночью, и днем прогнозируется температура выше нуля. Поэтому условий для сильных снегопадов не существует. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет», — рассказал Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что не нужно удивляться, что до сих пор в столичном регионе нет снега. Он напомнил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января, а сама погода может быть очень изменчивой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущая зима будет неоднородной: вместе с 20-градусными морозами в столице ожидается повышенное число оттепелей.
погода
зима
