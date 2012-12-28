Глава Росздравнадзора призвала пациентов сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением

Проблемы с нехваткой препаратов в России точечные, рассказала в интервью «Известиям» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.



«Препараты поставляются и вводятся в гражданский оборот стабильно и в полном объеме и должны быть повсеместно доступны, в том числе в аптечной сети. Но когда мы говорим о жалобах, снова возникают вопросы закупочных процедур, которые происходят внутри каждого региона. Если бы у нас были проблемы с производством и с наличием этих препаратов, проблема была бы в целом по стране. А мы же видим два-пять регионов. То есть проблема точечная», — сказала она.Ранее «Известия» сообщили о жалобах на нехватку лекарств для пациентов с болезнями почек в десяти российских регионах. После публикации Росздравнадзор и Генпрокуратура сообщили о начале проверки.Самойлова отметила, что в России «в производственном плане, как правило, всего достаточно»: препараты поставляются и вводятся в гражданский оборот стабильно и в полном объеме и должны быть повсеместно доступны, в том числе в аптечной сети.Она также обратила внимание на важность общественного контроля.«Ни в одном из упомянутых в публикациях регионов мы не получали обращений ни от пациентов, ни от пациентских организаций. А у нас есть формы на сайте, есть горячие линии, телефон для обращений. И когда мы получаем жалобы пациентов на недостаточное лекарственное обеспечение, мы берем ситуацию на контроль, проводим мониторинг и взаимодействуем с региональными органами здравоохранения для оперативного реагирования на возможные нарушения», — сказала руководитель федеральной службы.