Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
В России
56
58 минут назад
Глава Росздравнадзора призвала пациентов сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением
Проблемы с нехваткой препаратов в России точечные, рассказала в интервью «Известиям» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Ранее «Известия» сообщили о жалобах на нехватку лекарств для пациентов с болезнями почек в десяти российских регионах. После публикации Росздравнадзор и Генпрокуратура сообщили о начале проверки.
Самойлова отметила, что в России «в производственном плане, как правило, всего достаточно»: препараты поставляются и вводятся в гражданский оборот стабильно и в полном объеме и должны быть повсеместно доступны, в том числе в аптечной сети.
Она также обратила внимание на важность общественного контроля.
«Ни в одном из упомянутых в публикациях регионов мы не получали обращений ни от пациентов, ни от пациентских организаций. А у нас есть формы на сайте, есть горячие линии, телефон для обращений. И когда мы получаем жалобы пациентов на недостаточное лекарственное обеспечение, мы берем ситуацию на контроль, проводим мониторинг и взаимодействуем с региональными органами здравоохранения для оперативного реагирования на возможные нарушения», — сказала руководитель федеральной службы.
0
0
0
0
0
Комментарии