Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной
Происшествия
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
В Липецке покажут спектакли-лауреаты «Золотой Маски»
Культура
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Экономика
Мошенники требуют от предпринимателей купить стенды и книги отзывов
Происшествия
В России
56
58 минут назад

Глава Росздравнадзора призвала пациентов сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением

Проблемы с нехваткой препаратов в России точечные, рассказала в интервью «Известиям» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Препараты поставляются и вводятся в гражданский оборот стабильно и в полном объеме и должны быть повсеместно доступны, в том числе в аптечной сети. Но когда мы говорим о жалобах, снова возникают вопросы закупочных процедур, которые происходят внутри каждого региона. Если бы у нас были проблемы с производством и с наличием этих препаратов, проблема была бы в целом по стране. А мы же видим два-пять регионов. То есть проблема точечная», — сказала она.

Ранее «Известия» сообщили о жалобах на нехватку лекарств для пациентов с болезнями почек в десяти российских регионах. После публикации Росздравнадзор и Генпрокуратура сообщили о начале проверки.

Самойлова отметила, что в России «в производственном плане, как правило, всего достаточно»: препараты поставляются и вводятся в гражданский оборот стабильно и в полном объеме и должны быть повсеместно доступны, в том числе в аптечной сети.

Она также обратила внимание на важность общественного контроля.

«Ни в одном из упомянутых в публикациях регионов мы не получали обращений ни от пациентов, ни от пациентских организаций. А у нас есть формы на сайте, есть горячие линии, телефон для обращений. И когда мы получаем жалобы пациентов на недостаточное лекарственное обеспечение, мы берем ситуацию на контроль, проводим мониторинг и взаимодействуем с региональными органами здравоохранения для оперативного реагирования на возможные нарушения», — сказала руководитель федеральной службы.

