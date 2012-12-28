Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
В России
62
сегодня, 17:03
Ущерб от экономических преступлений максимально вырос с 2022-го
За январь-сентябрь выявлено 88,7 тыс. экономических преступлений, из них 68,7% — тяжкие и особо тяжкие. В их число входят мошенничества в предпринимательской сфере, отмывание доходов, незаконное кредитование, выпуск фальшивых денег, манипулирование рынком, организация азартных игр, нелегальная торговля алкоголем, а также уклонение от налогов и взяточничество.
По словам партнера Pen & Paper Алены Гришковой, рост ущерба связан в том числе с более эффективной работой правоохранительных и налоговых органов. При этом в статистику попадают лишь те случаи, по которым уже возбуждены уголовные дела.
